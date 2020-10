Guvernul thailandez a decretat joi dimineata starea de urgenta in capitala Bangkok, pentru a pune capat protestelor din jurul sediului executivului. Miercuri noaptea au fost arestati mai multi lideri ai protestelor, relateaza Kyodo. Premierul Prayut Chan-o-cha a sustinut ca masura este necesara deoarece protestele sunt ilegale si afecteaza eforturile de a opri raspandirea coronavirusului. Foto: (c) Xinhua Starea de urgenta a intrat in vigoare la ora locala 04.00. Sunt interzise adunarile in grupuri mai mari de cinci persoane si publicarea de stiri sau mesaje online care pot periclita securitatea…