- Guvernul Thailandei a emis marti un avertisment oficial conform caruia glumele de 1 Aprilie ce vizeaza noul coronavirus sunt pedepsite prin lege si atrag dupa sine o pedeapsa de pana la cinci ani de inchisoare, informeaza DPA.Departamentul de Relatii Publice al Guvernului de la Bangkok a publicat…

- Pana in prezent, in Marea Britanie, au murit din cauza noului coronavirus 759 de persoane, iar in ultimele 24 de ore au fost inregistrate 181 de decese. 759 de persoane au murit pana la aceasta ora, in Marea Britanie, din cauza noului coronavirus iar, per total, au fost diagnosticate peste…

- Presedintele SUA, Donald Trump, a cerut aprobarea folosirii unui medicament anti-malarie, clorochina, in lupta impotriva noului tip de coronavirus, relateaza DPA. "Hidroxiclorochina si azitromicina (un antibiotic - n.r.), luate impreuna, au o sansa reala de a deveni una dintre cele mai mari revolutii…

- Ieri, cinci persoane din judet erau confirmate pozitiv cu noul coronavirus si se aflau internate la Spitalul de Boli Infectioase. Conform ultimelor centralizari, un numar de 82 persoane venite din Italia au fost plasate in carantina in spatiile special amenajate. Acestea au ajuns in Iasi prin convoaiele…

- AP Photo/Evan VucciRusia, in fața șantajului: De ce SUA și saudiții ii preseaza pe rușiCHIȘINAU, 12 mar – Sputnik. In ultimele 24 de ore in Rusia au fost inregistrate șase noi cazuri de coronavirus: patru la Moscova, unul in Kaliningrad și altul in ținutul Krasnodar, anunța autoritațile ruse responsabile…

- Departamentul pentru Situații de Urgența și Ministerul Afacerilor Interne au anunțat ca activitațile ce includ o adunare mai mare de 1000 persoane vor fi interzise, incepand de astazi, pentru a preintampina raspandirea virusului Covid-19. Activitațile cu mai puțin de 1000 persoane se aproba cu acordul…

- 35 de persoane se afla in carantina institutionalizata, iar alte 10.094 sunt in izolare la domiciliu si sub monitorizare medicala la nivel national, informeaza Departamentul pentru Situatii de Urgenta (DSU), prin intermediul unui comunicat. In cazul celor 35 de persoane se efectueaza verificari pentru…