Afganistanul a depus active de miliarde de dolari in strainatate, la Rezerva Federala a SUA si alte banci centrale din Europa, dar acesti bani au fost blocati de cand talibanii islamisti au inlaturat guvernul sustinut de Occident, in luna august. Un purtator de cuvant al Ministerului de Finante a declarat ca guvernul va respecta drepturile omului, inclusiv educatia femeilor, in disperarea de a obtine fonduri noi, pe langa ajutorul umanitar, despre care a spus ca ofera doar ”o mica usurare”. Sub guvernarea talibana din 1996-2001, femeile au fost in mare parte excluse de la locurile de munca platite…