Guvernul taliban din Afganistan va trimite in jur de 165.000 de dolari ca ajutor pentru Turcia si Siria dupa cutremurul devastator produs luni, a anuntat Ministerul de Externe de la Kabul, informeaza miercuri Reuters, citat[ de Agerpres. Afganistanul trece printr-o severa criza economica si umanitara si este el insusi destinatarul unuia din cele mai mari […]