Guvernul taie în carne vie la TAROM. Vor fi concedieri pe capete Se anunța concedieri masive la TAROM. Pandemia a afectat grav veniturile companiei aeriene de stat, motiv pentru care sute de angajați din totalul de 1.600 vor disparea din schema de personal pana la sfarșitul anului. Compania aeriana TAROM va avea la finalul anului 1.233 de angajati, cu 579 mai putini decat are in prezent, transmite […] Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul pregatește reduceri masive de personal la compania TAROM. Aproape 400 de angajați din totalul de 1.600 dispar din schema de personal pana la sfarșitul anului. In bugetul de venituri și cheltuieli al companiei aeriene, aprobat de Ministerul Transporturilor și publicat in Monitorul Oficial, cifrele…

- Guvernul taie in carne vie in una din cele mai „populate” companii de stat. Numarul de angajati de la Tarom se va reduce semnificativ, de la circa 1.700 in prezent la doar 1.233, pana la finalul anului.

- Fabrica de pantaloni RHM Pants din localitatea Estelnic, județul Covasna, care aparține producatorului german Dr. Bock Industries, se inchide din cauza epidemiei de COVID-19. Fabrica are peste 200 de angajați.Compania germana Dr. Bock Industries anunța ca, din cauza COVID-19, sunt mai puține…

- Compania cu sediul in statul american Florida si-a cerut, vineri, protectia legii falimentului, dupa ce nu a reusit sa ajunga la un acord cu principalii creditori. The Wall Street Journal scrie ca Hertz a acumulat datorii in valoare de 19 miliarde de dolari. E vorba de obligatiuni corporative…

- Compania aeriana Tarom funcționeaza de astazi cu efectiv de criza. Un numar de 1.112 angajati intra incepand de astazi in somaj tehnic timp de 90 de zile. Aceștia vor beneficia in aceasta perioada de o indemnizatie de 75% din salariul de baza aferent postului ocupat.Ceilalți 800 care vor continua sa…

- Compania nationala de stat TAROM reia zborurile incepand cu 2 mai. Prima destinatie spre care se va putea zbura este Amsterdam, iar in urmatoarele zile vor fi zboruri și spre Atena, Paris si Frankfurt, informeaza Mediafax. Daca in zilele de 2 si 4 mai compania va opera un zbor spre Amsterdam, respectiv…

- Compania TAROM anunța ca va relua zoborurile spre unele rute, incepand cu 2 mai 2020. Totul dupa ce activitatea companiei a fost practic paralizata de restricțiile impuse de coronavirus. Prima destinatie spre care se va putea zbura este Amsterdam, iar in urmatoarele zile vor fi zboruri și spre Atena,…

- Rares Bogdan sustine ca este primul care a atras atentia asupra cazului romanilor plecati sa munceasca la cules sparanghel in Germania, in plina pandemie de coronavirus, iar acum "PSD si ALDE incearca sa se catare pe acest subiect". Europarlamentarul liberal a facut o solicitare pentru a afla…