- Premierul Florin Citu a fost intrebat, luni, intr-o conferinta de presa, daca a primit planuri de restructurare de la sefii companiilor care nu sunt profitabile si a afirmat: ”Nu. V-am spus, restructurarea se poate face in doua feluri: ori vin ei cu un program de restructurare, ori facem cum am facut…

- Statul aloca in plina pandemie 4 milioane de euro pentru partidele politice! Pentru o singura luna. Adica noi platim de la buget ,,existența,, unor partide ai caror reprezentanți voteaza de multe ori impotriva intereselor naționale. Singurul partid care renunța la subvenții este Alianța pentru Unirea…

- Pro Romania, partidul lui Victor Ponta, a avut cel mai scump vot. Pentru fiecare vot, practic Pro Romania a cheltuit 114 lei, iar in total pentru toata campania a cheltuit peste 28 de milioane de lei. Nu a intrat in Parlament.La fel stau lucrurile si in cazul partidului Miscarea Populara, infiintat…

- Schimbarile climatice afecteaza deja Romania, iar masurile luate in urmatorii ani vor fi decisive. Greenpeace a evaluat principalele partide politice din Romania din perspectiva planurilor pentru mediu, clima, energie și emisii din transport. Modul in care politicienii vor gestiona schimbarile climatice…

- Destul de timid, cu multe precautii, a inceput sa se discute despre viitorul guvern. Destul de tarziu, Marcel Ciolacu nu exclude cu totul plasarea PSD pe primul loc la alegeri. Chiar daca va obtine cu cateva procente mai mult decat PNL presedintele este obligat sa tina seama de acest lucru si sa accepte…

- Partidele politice vor sa atraga capital electoral in lupta pentru legislativele de pe 6 decembrie prin oferirea de calendare bisericești mai ales celor care sunt apropiați de lacașele de cult. De exemplu, Pro Romania a tiparit mai multe astfel de calendare și le-a oferit in campania electorala,…

- AEP (Autoritatea Electorala Permanent) arata ca partidele politice au primit in ultimii patru ani 132 de milioane de euro. Adica, cei 7 milioane de romani care cotizeaza la bugetul de stat au platit in patru ani cate 19.000 de euro de persoana pentru ca partidele sa funcționeze.In 2020, an de pandemie,…

