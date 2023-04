Guvernul taie din banii acordați refugiaților ucraineni Programul 50/20, prin care refugiații din Ucraina primeau zilnic 50 de lei pentru cazare și 20 de lei de mancare poate deveni istorie. Guvernul vrea sa limiteze plafonul acordat și sa-l ofere pentru o perioada limitata de timp. Pe ordinea de zi a ședinței Executivului este și un proiect de ordonanta de urgenta pentru modificarea OUG nr. 15/2022 privind acordarea de sprijin cetatenilor straini proveniti din zona conflictului armat din Ucraina. Conform notei de fundamentare, proiectul propune „stabilirea posibilitatii acordarii unei sume forfetare in cuantum de 2.000 lei/ luna, pentru o singura… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul urmeaza sa aprobe, in sedinta de miercuri, ieftinirea temporara a tarifelor politelor RCA, transmite Agerpres. Masura va fi decisa prin aprobarea proiectului de hotarare privind stabilirea tarifelor de prima maxime si a altor masuri aplicabile de catre societatile de asigurare care practica…

- Guvernul urmeaza sa aprobe, in sedinta de miercuri, inghetarea temporara a tarifelor politelor RCA. Masura va fi decisa prin aprobarea proiectului de hotarare privind stabilirea tarifelor de prima maxime si a altor masuri aplicabile de catre societatile de asigurare care practica asigurarea obligatorie…

- Era și normal ca statul sa reacționeze acum, dupa ce s-a aflat ca unii romani, inclusiv maramureșeni, au incasat bani frumoși din așa-zisa cazare a ucrainenilor, care de fapt nu erau cazați decat in acte. Acum avem de a face cu o Ordonanța de Urgența pentru modificarea și completarea articolului 1 din…

- Guvernul Romaniei, prin Departamentul pentru Responsabilitate Sociala Comunitara și Grupuri Vulnerabile, Senatul Romaniei și Fundația International Justice Mission au organizat conferința internaționala "Common challenges and new perspectives in fighting trafficking in persons". In cadrul conferinței…

- Prim-ministrul Romaniei Nicolae-Ionel Ciuca l-a primit, la Palatul Victoria, pe asistentul principal adjunct al Secretarului de stat din cadrul Biroului pentru Afaceri Europene si Eurasiatice al Departamentul de Stat al SUA, Dereck J. Hogan, aflat la București pentru a participa la reuniunea Dialogului…

- Premierul Nicolae Ciuca l-a primit la Palatul Victoria pe asistentul principal adjunct al Secretarului de stat din cadrul Biroului pentru Afaceri Europene si Eurasiatice al Departamentul de Stat al SUA, Dereck J. Hogan, context in care partea americana a propus acordarea de sprijin tehnic pentru includerea…

- Romanii platesc, din contribuțiile lor la stat, 158 milioane de lei pe luna pentru peste 75.000 de refugiați ucraineni, care circula sfidatori cu bolizi de lux și se cazeaza la hoteluri de 5 stele. Suma este de 88 de ori mai mare decat banii furați din salariile polițiștilor și militarilor pe luna ianuarie,…

- Executivul a adoptat in ședința din 22 februarie o hotarare prin care este suplimentat bugetul Ministerului Afacerilor Interne cu suma de 158,1 milioane de lei din Fondul de rezerva al Guvernului, cu scopul decontarii cheltuielilor cu hrana și cazarea persoanelor afectate de razboiul din Ucraina. Informația…