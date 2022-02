Guvernul susține că România are suficiente stocuri de gaze pentru sezonul rece Romania are suficiente stocuri de gaze din depozite pentru gestionarea perioadei sezonului rece, a anunțat, joi, Guvernul. „Guvernul monitorizeaza și evalueaza intrarile și ieșirile de gaze naturale pe toate rutele din țara, pentru a putea lua, in funcție de evoluția situației, masurile necesare pentru a asigura continuitatea in aprovizionarea cu gaze naturale. Romania are suficiente […] The post Guvernul susține ca Romania are suficiente stocuri de gaze pentru sezonul rece appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Romania este bine aparata, a declarat Klaus Iohannis in cadrul vizitei oficiale pe care șeful NATO, Jens Stoltenberg, a facut-o, vineri, la Constanța, la baza militara Mihail Kogalniceanu. Oficialul NATO a reiterat faptul caNATO este o alianta defensiva, iar scutul de la Deveselu din tara noastra are…

- Conducerea NATO va fi, vineri, in Romania. Secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, secretarul adjunct al NATO, Mircea Geoana, și președintele Romaniei Klaus Iohannis vor vizita baza militara de la Mihail Kogalniceanu, unde ajung militarii americani, dislocați in Romania. Guvernul SUA a decis…

- Guvernul a aprobat, joi, proiectul de Hotarare privind stabilirea contingentului de lucratori straini nou-admisi pe piata fortei de munca in anul 2022. In acest an, 100.000 de muncitori straini ar putea ajunge in Romania, numarul fiind dublu fața de cel aprobat anul trecut. Ministerul Muncii a cerut…

- Fostul premier Mhai Tudose, europarlamentar PSD, a declarat, marți seara, intr-o intervenție telefonica la Romania TV, ca noile masuri anunțate de premierul Nicolae Ciuca, precum scaderea TVA la energie și cele de sprijinire a IMM-urilor, sunt benefice, dar ar fi trebuit sa fie adoptate de fostul guvern…

- Guvernul va aproba, in ședința de vineri, Formularul de localizare a pasagerilor (PLF), care se va aplica din 20 decembrie și va trebui completat de toate persoanele care intra in Romania, a anunțat premierul Nicolae Ciuca la inceputul ședinței Executivului. Premierul a precizat ca formularul este utilizat…

- Vicepresedintele Comisiei Europene Vera Jourova a afirmat intr-o intalnire cu ministrul Justitiei Catalin Predoiu ca este gata sa sprijine accelerarea reformelor in domeniul Justitiei in Romania, in vederea indeplinirii obiectivelor MCV si ridicarii MCV pe baza rezultatelor concrete din teren, transmite…

- U.S. President Joe Biden on Thursday called the leaders of nine NATO members in Eastern Europe and discussed the Russian military buildup and the need for a united, ready and resolute NATO stance for the collective defense of allies, according to RFE/RL. “Biden promised the Bucharest Nine (B9), Romania,…

- In ziua in care Romania a primit prima tranșa din PNRR, de 1,851 miliarde de euro, Guvernul informeaza ca pentru anul 2021 și primul trimestru al anului 2022 sunt planificate 45 de ținte sau jaloane din care 5 sunt deja indeplinite. Cele cinci obiective sunt: Intrarea in vigoare a Legii nr. 50/2021…