Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul sustine studierea „Istoriei Evreilor. Holocaustul” ca disciplina obligatorie in invatamantul liceal si profesional. Noua materie ar putea fi studiata in urma modificarii Legii educatiei nationale pentru includerea disciplinei scolare. Noua disciplina ar putea fi studiata incepand cu anul scolar…

- Deputatul Alexandru Muraru, reprezentant Special al Guvernului Romaniei pentru Promovarea Politicilor Memoriei, Combaterea Antisemitismului si Xenofobiei si Consilier onorific al Primului Ministru a transmis un comunicat de presa cu privire la studierea istoriei evreilor si a Holocaustului.Redam mai…

- Ca urmare a propunerii legislative privind unele masuri pentru studierea istoriei evreilor și a Holocaustului, Guvernul susține modificarea Legii educației naționale in vigoare pentru includerea disciplinei școlare “Istoria Evreilor. Holocaustul” ca disciplina obligatorie in invațamantul liceal și professional…

- Andrei Muraru este ambasadorul Romaniei in Statele Unite, incepand cu luna februarie 2021. Potrivit CV-ului postat pe site-ul Administrației prezidențiale, Andrei Muraru s-a nascut in 1982 și este absolvent al Facultații de Istorie (2005), licențiat al programului de master „Romanii și Europa” (2007)…

- La 9 octombrie este marcata, in tara noastra, Ziua Holocaustului, instituita prin Hotararea de Guvern nr. 672/5 mai 2004, in urma propunerii facute de Comisia Internationala pentru Studierea Holocaustului in Romania. Cu acest prilej, Institutul Național pentru Studierea Holocaustului din Romania „Elie…

- Vicepresedintele PNL Alexandru Muraru a anuntat, sambata, ca a facut plangere la procurorul general pentru instigare la violenta si a depus o sesizare la CNCD impotriva reprezentantilor AUR, pe motiv ca acest partid promoveaza caricaturi ale premierului Florin Citu prin asocierea acestuia cu Adolf…

- Co-președintele AUR, George Simion, a anunțat inca de cateva zile ca in aceasta sambata va organiza o ampla manifestație in Piața Universitații, de la ora 17.00, impotriva masurilor asumate de autoritați, in contextul pandemiei. Pe contul sau de facebook, George Simion și-a construit un „afiș” pentru…

- Din inițiativa profesorului Gabriel Stan de la Colegiul Economic „Ion Ghica” Bacau, Institutul Național pentru Studierea Holocaustului din Romania „Elie Wiesel” a propus Ministerului Educației spre aprobare, un inedit auxiliar didactic destinat deopotriva elevilor de gimnaziu și liceu, profesorilor…