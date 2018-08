Stiri pe aceeasi tema

- "Sunt asigurate integral sumele necesare pentru plata pensiilor si a salariilor pana la sfarsitul anului. Ii rog pe pensionari sa tina cont de datele oficiale prezentate de guvern si institutiile abilitate. Ii asigur ca pensiile pe care tocmai le-am majorat au acoperire integrala in buget", a declarat…

- Premierul Viorica Dancila s-a laudat joi, in ședința de guvern, cu execuția bugetara pe primele șase luni ale anului curent și a subliniat ca Guvernul se va incadra in limita de deficit bugetar de 3% din PIB.„Execuția bugetara pe primele 6 luni arata trei factori determinanți pentru guvernarea…

- Grupul de lucru care va pune la punct formula de calcul a penalitatii care va inlocui taxa auto isi va incheia activitatea pana la finele anului si va prezenta o varianta finala, a declarat, marti, in cadrul unei conferinte de bilant, ministrul Mediului, Gratiela Gavrilescu. “Nu vom vorbi de nicio taxa…

- Guvernul britanic a prezentat joi, in parlament, detaliile planului sau in ce priveste relatiile intre Marea Britanie si Uniunea Europeana dupa Brexit, ce propune in primul rand o noua uniune vamala cu blocul Celor 27, transmit AFP si Reuters.

- Daca Republica Moldova nu va primi asistența macrofinanciara din partea Uniunii Europene, așa cum s-a recomandat prin intermediul Rezoluției adoptate saptamâna trecuta de catre Parlamentul European, atunci deficitul bugetar al Republicii Moldova pentru anul curent se va dubla. Declarația aparține…

- Proiectul, aprobat oficial in primele ore ale diminetii de joi, dupa o sedinta maraton de 14 ore a Comitetului pentru buget al Parlamentului german, prevede ca cea mai mare economie europeana nu se va indatora in acest an. Bugetul echilibrat, de 343,6 miliarde de euro (397 miliarde de dolari), prevede…

- Contul curent al balantei de plati a inregistrat in primele patru luni un deficit de 2 mld. euro, comparativ cu 1,7 mld euro in perioada ianuarie - aprilie 2017, marcand o crestere de 15%, informeaza BNR. In structura, balanta bunurilor a consemnat un deficit mai mare cu 414 milioane euro,…

- Bulgaria va incerca anul viitor sa adere simultan la uniunea bancara si la ERM-2 (mecanismul ratelor de schimb - n. r.), anticamera zonei euro, cedand astfel presiunilor venite de la Banca Centrala Europeana si Uniunea Europeana, a declarat marti ministrul bulgar de Finante, Vladislav Goranov. În…