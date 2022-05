Guvernul suedez respinge acuzaţiile Turciei că Stockholmul finanţează terorismul Guvernul suedez a declarat ca nu finanteaza terorismul, asa cum sustine Ankara, care spune ca acest lucru impiedica Turcia sa sustina cererea tarii nordice de a adera la NATO, informeaza joi DPA. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × .ro × NEWSLETTER × Am citit și sunt de acord cu

