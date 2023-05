Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul de externe din Taiwan, Joseph Wu, a declarat pentru CNN , la o zi dupa ce China a simulat „lovituri de precizie” asupra insulei in timpul unor exerciții militare, ca se pare ca Beijingul „incearca sa se pregateasca sa lanseze un razboi impotriva Taiwanului”. „Uitați-va la exercițiile militare…

- Kevin McCarthy, presedintele Camerei Reprezentantilor din Statele Unite, a anuntat sambata ca va organiza o investigatie a Congresului in cazul procurorilor care il ancheteaza pe fostul presedinte Donald Trump, dupa ce acesta a afirmat ca se asteapta sa f

- Cand președintele american Joe Biden și-a prezentat joi (9 martie) planurile bugetare la o sala de sindicat din Philadelphia, el a subliniat un lucru – angajamentul de a reduce cu miliarde din deficitul guvernamental. Biden a candidat in 2020 cand a promis bani oamenilor și reconstruirea clasei de mijloc,…

- China nu a facut niciun pas in direcția furnizarii unui ajutor letal care ar ajuta Rusia in invazia sa in Ucraina, iar Statele Unite au precizat in spatele ușilor inchise ca o astfel de acțiune ar avea consecințe grave, a declarat duminica consilierul pentru securitate naționala de la Casa Alba, Jake…

- Statele Unite au anuntat vineri o noua transa de ajutor militar pentru Ucraina, sub forma unor comenzi diverse catre industria de aparare, in suma totala de 2 miliarde de dolari, la exact un an de la inceperea invaziei ruse, transmite AFP. Acest nou ajutor, care nu provine din rezervele armatei americane…

- Statele Unite sint hotarite sa colaboreze cu China in domeniile posibile pentru a promova interesele Washingtonului și ale lumii in general. Acest lucru a fost declarat de președintele american Joe Biden, in timpul discursului anual privind starea Uniunii in fața Camerei Reprezentanților și a Senatului…

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski face miercuri prima vizita in Marea Britanie de la invazia Ucrainei de catre Rusia, in urma cu aproape un an, relateaza The Associated Press și Reuters. Volodimir Zelenski urmeaza sa fie primit de catre premierul britanic Rishi Sunak si sa sustina un discurs…

