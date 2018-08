Coincidenta ca Valentin Dragnea sa-si fi golit ferma chiar inainte sa fie atins de pesta porcina ii socheaza pe crescatorii de porci, scrie libertatea.ro. Cand publicul nu cunostea proportiile epidemiei care venea, ferma baiatului lui Dragnea a pariat pe extinderea pestei africane, a valorificat porcii si a castigat. 13.585 de porci avea Romcip Salcia in iulie 2017, din datele oficiale ale ANSVSA, aflate in posesia Libertatii. Pe 31 iulie 2017 in Romania este anuntat, la Satu-Mare, primul focar de pesta africana, boala mortala pentru suine. Urmeaza un an ciudat. Guvernul nu doar ca nu face…