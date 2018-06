Stiri pe aceeasi tema

- Receptia la terminarea lucrarilor pe centura de ocolire a municipiului Caracal a fost facuta joi, la sapte ani de la inceperea investitiei. Primele autotuvehicule urmeaza sa treaca pe acest drum in cursul dupa-amiezii. Lucrarile la centura de ocolire a municipiului Caracal au inceput pe…

- Guvernul condus de Dacian Ciolos a fost denumit de catre Partidul Social Democrat, agresiv, "Guvernul 0", intr-o propaganda fara sustinere. Dacian Ciolos a publicat, recent, un raport independent care arata ca, din contra, Guvernarea din...

- Ministerul de Finanțe spune ca Pilonul II de pensii va avea o pondere din ce in ce mai semnificativa in totalul cheltuielilor cu pensiile, din 2030, ajungand la o pondere in PIB de 1%, in 2070. Informațiile sunt cuprinse in Programul de Convergenta 2018-2021, publicat de Ministerul Finantelor Publice…

- Autoritatile intentioneaza sa distribuie certificatele Tezaur pentru populatie si prin intermediul bancilor, reiese din Programul de Convergenta 2018-2021, publicat de Ministerul Finantelor Publice...

- In urma acțiunilor intreprinse in ultimele zile de catre așa-zisul director general Valeriu Cojocaru, numit de Trans Oil peste firmele de la Vaslui, omul de afaceri Adrian Porumboiu a trimis un comunicat de presa, in care iși prezinta punctul de vedere fața de situația de la Comcereal. „Nu ințeleg cum…

- Pacientii cu afectiuni grave "vor avea acces la toate tipurile de terapii" Pacientii cu afectiuni grave vor avea acces neîngradit la toate tipurile de terapii, si nu doar la un singur medicament, asa cum era reglementat pâna acum. Guvernul a aprobat, astazi, o ordonanta de urgenta…

- Candidatul liberalilor la Primaria Chișinau, Valeriu Munteanu, susține ca locuitorii capitalei au fost mereu „prizonierii intereselor politice ale tuturor guvernelor”, care le-au luat banii și le-au dat inapoi doar necesarul pentru asigurarea cheltuielilor curente, nu și pentru dezvoltare.

- In plus, dupa momentul casatoriei, cei doi vo fi scutiti de impozitul pe salariu, scrie bzi.ro. In cazul in care divorteaza in primii cinci ani, acestia trebuie sa returneze banii statului, fiecare in proportie de 50%, in termen de 90 de zile de la pronuntarea divortului. Citeste si Dragnea:…