Guvernul spune că licitațiile 5G vor avea loc n acest an. Șeful…

Ministrul Finanțelor Publice, Eugen Teodorovici, a anunțat masuri de ajustare a deficitului bugetar structural, pentru acest an, printre ele aflandu-se demararea licitațiilor 5G care, potrivit șefului ANCOM, nu au cum sa se intample in acest an.