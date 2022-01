Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul spaniol va plati o subventie de 250 de euro pe luna tinerilor cu venituri mici, pentru a i ajuta sa se mute din casa parintilor, intr o tara unde din ce in ce mai multi tineri adulti traiesc cu parintii pentru ca nu isi permit sa isi inchirieze propria locuinta, informeaza Reuters.Ministrul…

- Ministrul Transporturilor, Mobilitatii si Agendei Urbane, Raquel Sanchez, a declarat marti, la sfarsitul sedintei saptamanale a cabinetului, ca incepand din aceasta luna, spaniolii cu varsta de pana la 35 de ani si cu un venit anual mai mic de 24.318 euro pot solicita o subventie lunara pentru a inchiria…

- Guvernul suedez a anuntat marti ca nu le va mai solicita calatorilor sa prezinte un test negativ la coronavirus inainte de a intra pe teritoriul tarii, informeaza Reuters. Suedia introdusese aceasta cerinta pe 28 decembrie, in incercarea de a incetini transmiterea variantei virale mai contagioase Omicron.…

- Atacantul Chris Wood (Burnley) mai are de trecut traditionala vizita medicala inainte de a deveni jucatorul clubului englez de fotbal Newcastle United, care va plati 25 de milioane de lire sterline pentru internationalul neozeelandez, transmite Reuters, citat de Agerpres. Wood, 30 ani, va fi al doilea…

- Cel puțin 16 turiști au murit, blocați in mașinile lor in temperaturi de ingheț, in Pakistan, sambata, in zona unei stațiuni turistice din cauza unei furtuni de zapada care a blocat drumurile de acces, au anunțat autoritațile din aceasta țara, citate de Reuters . This is terrible, people ought to be…

- Guvernul taliban din Afganistan a anunțat ca interzice folosirea monedelor straine, ceea ce ar perturba și mai mult economia aflata deja în dificultate, conform AFP, citata de The Straits Times.De când au ajuns afganii la putere, moneda naționala s-a depreciat, iar rezervele țarii…

- Polonia va fi nevoita sa ia în calcul înasprirea restrictiilor legate de COVID-19 daca numarul zilnic al noilor cazuri va depasi 7.000, a anuntat luni ministrul sanatatii polonez, în contextul în care guvernul a avertizat ca numarul infectarilor se dubleaza în fiecare saptamâna,…