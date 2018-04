Stiri pe aceeasi tema

- Decizie neasteptata. Ajuns in instanta dupa ce DNA l-a acuzat de spalare de bani, Dinu Pescariu a aflat ce au descoperit judecatorii, fapt ce i-a facut sa anuleze ordonanta de punere in miscare a actiunii penale in dosarul Microsoft. Magistratii Tribunalului Bucuresti au stabilit ca de la dosar lipseste…

- Un procuror de la DNA a cerut vineri instantei inlocuirea masurii controlului judiciar cu arestul preventiv in cazul lui Marian Vanghelie, pentru savarsirea infractiunii de instigare la marturie mincinoasa, dupa ce acesta ar fi luat legatura cu un martor in dosarul in care fostul primar al Sectorului…

- Curtea de Apel Bucuresti a decis vineri ca Mihai Lucan poate exercita profesia de medic in spitalele de stat. Instanța a mai decis in cazul lui Mihai Lucan inlocuirea arestului la domiciliu cu masura controlului judiciar pe o perioada de 60 de zile, fiind mentinuta in acest sens o hotarare a Tribunalului…

- Au aparut noi informatii despre studentul libian care si-a ucis iubita, pe pisica acesteia, dar si un vecin. Tanarul are 24 de ani este fiul unui oficial din Ambasada Libiei la Bucuresti, care ar urma sa-si incheie mandatul, potrivit Observator.tv.

- Guvernul are in lucru o noua Ordonanta de Urgenta privind Declaratia 600, care va rezolva situatia asigurarilor de sanatate pentru contribuabilii care nu au depus declaratia, in urma prorogarii termenului de depunere, a declarat, luni, vicepremierul Viorel Stefan.

- UPDATE | Roger Federer a declarat dupa ce a ridicat trofeul de la Australian Open. "Sunt atat de fericit, e incredibil. A fost o zi lunga, asteptand...e mai usor dupa-amiaza, dormi, joci...dar asa, pe seara. Oricum, sunt fericit. E o poveste minunata. Vreau sa-i multumesc lui Marin Cilic, e pe locul…