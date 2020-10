Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul regional de la Madrid a cerut, luni, 21 septembrie, ajutorul Armatei in lupta cu coronavirusul in capitala spaniola. unde autoritațile locale au ordonat o carantina parțiala in unele cartiere, provocand proteste, relateaza agenția Reuters, citata de HotNews. In primul val al pandemiei din martie-aprilie,…

- Premierul spaniol Pedro Sanchez a anuntat marti ca recurge la armata – care urmeaza sa mobilizeze 2.000 de militari – pentru a ajuta regiunile, competente in domeniul sanatatii, sa lupte impotriva unei ”explozii” a noilor cazuri de Covid-19, relateaza AFP. ”Guvernul spaniol va pune la dispozitia regiunilor…

Prim-ministrul spaniol Pedro Sanchez a anuntat marti ca va apela la armata pentru a ajuta regiunile afectate de pandemie sa controleze aparitia noilor focare de infectie, scrie Euronews. „Guvernul spaniol va pune la dispozitia regiunilor efective ale fortelor armate care vor ajuta la depistarea cazurilor",…

- "Ratarea șansei de accesare a bugetului suplimentar va compromite viitorul Romaniei și șansa de a implementa proiecte de infrastructura care pun Romania pe picior de egalitate, atat din punctul de vedere al competitivitații, dar și al creșterii standardelor de viața ale oamenilor. Este o șansa istorica",…

- Franta va ajuta compania publica de cai ferate (SNCF) sa supravietuiasca crizei provocate de pandemia de coronavirus (COVID-19) furnizandu-i cateva miliarde de euro, a declarat joi ministrul Transporturilor, Jean-Baptiste Djebbari, transmite Reuters. Guvernul va ajuta compania printr-o majorare de…

- Aproximativ 160.000 de persoane din regiunea Cataloniei sunt obligati sa intre in izolare, dupa ce un judecator a aprobat masura impusa de guvernul regional pentru locuitorii orașului Lleida și a șase orașe din apropiere, transmite Reuters. Guvernul catalan a plasat regiunea din jurul orasului Lleida…

- Gigantul american din domeniul tehnologiei Alphabet Inc a anuntat luni ca va cheltui in India aproximativ zece miliarde de dolari in urmatorii cinci - sapte ani, prin investitii de capital si parteneriate, fiind cel mai mare angajament fata de o principala piata in crestere, transmite Reuters potrivit…