Stiri pe aceeasi tema

- Noul presedinte al Cataloniei, Quim Torra, a format sambata un guvern regional care include doi ministri arestati preventiv si alti doi care sunt in exil in Belgia, ca urmare a tentativei de secesiune de anul trecut, relateaza AFP.

- Noul presedinte al executivului regional al Cataloniei, separatistul Quim Torra, s-a pronuntat vineri pentru o "reuniune fara conditii" si "pentru a discuta despre tot", exprimandu-si speranta ca acest lucru se va realiza "in urmatoarele zile", transmite AFP. Intr-o scrisoare adresata…

- Noul presedinte al Cataloniei, separatistul Quim Torra, si-a preluat functia joi, la Barcelona, fara sa jure credinta Constitutiei spaniole, ci doar ”vointei poporului catalan”, relateaza AFP. Niciun reprezentant al Guvernului central nu a asistat la aceasta ceremonie, o marturie a tensiunilor puternice…

- Noul presedinte al executivului catalan, separatistul Quim Torra, si seful guvernului conservator spaniol, Mariano Rajoy, si-au anuntat marti intentia de a se intalni, in timp ce ia amploare polemica provocata de o serie de afirmatii violent antispaniole atribuite liderului separatist catalan, relateaza…

- Federatia Sindicatelor Libere din Invatamant (FSLI) spune ca Guvernul incalca prevederile Constitutiei privind separatia puterilor in stat, intrucat intervine in deciziile instantelor de judecata, si solicita presedintelui Klaus Iohannis, Avocatului Poporului si Consiliului Superior al Magistraturii…

- Comisia pentru Libertati Civile, Justitie si Afaceri Interne (LIBE) din cadrul Parlamentului European (PE) a recomandat joi ca Guvernul ungar sa fie sanctionat din cauza - in opinia sa - unei lipse de respect fata de democratie si statul de drept, informeaza News..ro citand agenția Associated Press.

- Liderul separatist catalan Carles Puigdemont a fost eliberat astazi dintr-o inchisoare din Germania, el pledand pentru relansarea dialogului cu Guvernul de la Madrid, scrie Mediafax. Carles Puigdemont, fost premier al Cataloniei, a achitat vineri cautiunea de 75.000 de euro si ...

- PNL Sector 6 a informat vineri ca, prin efectul statutului partidului, Corneliu Dobritoiu si-a pierdut calitatea de membru PNL, in momentul condamnarii sale definitive, respectiv in 2016. "Avand in vedere informatiile vehiculate in spatiul public privitoare la calitatea domnului…