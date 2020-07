Guvernul slovac aprobă majorarea de peste patru ori a deficitului bugetar Guvernul slovac a aprobat miercuri majorarea de peste patru ori a tintei de deficit bugetar pentru 2020, pentru a include costurile asociate cu impactul economic al pandemiei de COVID-19, transmite Reuters. Potrivit documentelor publicate pe pagina de Internet a Guvernului de la Bratislava, noua tinta de deficit bugetar pentru 2020 este de 11,95 miliarde de euro, fata de tinta initiala de 2,8 miliarde de euro. Pana acum, cel mai mare deficit bugetar inregistrat de Slovacia a fost cel de 4,5 miliarde de euro din anul 2010, imediat dupa criza financiara globala, potrivit agerpres.ro. … Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Țara din UE care se prabușește sub criza generata de pandemie. Guvernul majoreaza de patru ori a deficitul bugetar pentru 2020 Guvernul slovac a aprobat miercuri majorarea de peste patru ori a tintei de deficit bugetar pentru 2020, pentru a include costurile asociate cu impactul economic al pandemiei…

- "Va spun o parere personala: este clar ca aceasta lege a pensiilor creeaza probleme de sustenabilitate bugetului nu numai pentru 2020, dar si pentru 2021 si 2022. Doar pentru 2020 inseamna 10 miliarde de lei la buget, plus 30 miliarde de lei in 2021, bani care nu exista si trebuie imprumutati. Si trebuie…

- Deficitul bugetar al Moldovei pentru anul 2020 se ridica deja la peste 20 de miliarde de lei, dupa anularea Acordului de contractare a creditului rusesc, iar sursele pentru acoperirea acestuia vor fi cautate, in mare parte, in afara țarii, dar sunt analizate și unele surse de venituri interne, precum…

- Chiar daca unele tari doresc sa-si redeschida progresiv frontierele, Slovacia va respecta in continuare restrictiile la calatorie si controalele la frontiera, a subliniat guvernul de la Bratislava in weekend, potrivit dpa.Situatia in Slovacia "pare foarte optimista pentru o noua relaxare semnificativa,…

- Slovacia a redeschis miercuri terasele restaurantelor, toate magazinele din afara marilor mall-uri si alte afaceri mici, accelerand masurile de redeschidere si revigorare economica, dupa ce a constatat succesul peste asteptari al masurilor de limitare a raspandirii noului coronavirus, transmite Reuters.Guvernul…

- Noile pronosticuri arata ca deficitul bugetar pentru 2020 va urca la 16,2 miliarde de lei, fața de 7,4 miliarde de lei cum era planificat inițial. Estimarile au fost anunțate de ministrul Finanțelor, Serghei Pușcuța, in cadrul ședinței Guvernului din 21 aprilie. Pușcuța susține ca suma ar urma sa fie…

- Ministrii de finante din zona euro au ajuns la un acord, joi seara, privind un plan de sustinere de 500 de miliarde de euro, transmit Reuters si AFP potrivit Agerpres. Franta, Germania, Italia, Olanda si Spania au ajuns joi seara la un acord asupra unui plan de sprijinire de 500 de miliarde de euro…

- Premierul olandez Mark Rutte apreciaza ca este posibil un acord in cadrul unei reuniuni a Eurogrupului, joi, asupra unui plan in valoare de 500 de miliarde de euro propus in vederea infruntarii consecintelor economice ale crizei noului coronavirus in zina euro, relateaza Reuters potrivit news.ro.”Incercam…