Presedintele italian Sergio Mattarella l-a mandatat miercuri pe politicianul novice Giuseppe Conte sa conduca primul guvern din Italia format din partide anti-establishment care au promis ca vor schimba din temelii UE.



'Mai mult ca niciodata, Europa are nevoie de un partener italian de incredere, care, la fel ca inainte, sa-si vada locul in inima Europei, nu in securitatea dezamagitoare a nationalismului', a declarat adjunctul ministrului de externe german Michael Roth pentru revista Der Spiegel. Numeroase declaratii facute de membri ai noii coalitii din Italia 'starnesc ingrijorare',…