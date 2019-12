Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Ludovic Orban a afirmat, marți, ca societatea trebuie sa respinga orice politica de marginalizare a persoanelor cu dizabilitați. Șeful Executivului a adaugat ca ar trebui identificate problemele cu care se confrunta persoanele cu handicap și gandit un program de abilitare pentru acestea,…

- Rectificarea bugetara, discutata la Cotroceni de președintele Iohannis, premierul Ludovic Orban si ministrul Finantelor Presedintele Klaus Iohannis are, luni, o intalnire cu premierul Ludovic Orban si ministrul Finantelor, Florin Citu, la Palatul Cotroceni, potrivit unor surse politice, citate de Agerpres.…

- Presedintele Klaus Iohannis are, luni, o intalnire cu premierul Ludovic Orban si ministrul Finantelor, Florin Citu, la Palatul Cotroceni, potrivit unor surse politice. Intalnirea are loc in contextul discutiilor din Guvern privind rectificarea bugetara. Premierul Ludovic Orban a declarat ca in cursul…

- Președintele Iohannis discuta cu premierul Ludovic Orban si cu ministrul Finantelor despre rectificarea bugetara Presedintele Klaus Iohannis are, luni, o intalnire cu premierul Ludovic Orban si ministrul Finantelor, Florin Citu, la Palatul Cotroceni, potrivit unor surse politice, citate de Agerpres.…

- Rectificarea bugetara va lua in calcul un deficit de 4%. Cum va fi construit bugetul pe 2020 Rectificarea bugetara pentru 2019 va fi facuta in ultima saptamana din luna noiembrie pe un deficit de 4%, a declarat joi seara ministrul Finantelor, Florin Citu. "Rectificarea bugetară pentru 2019 va fi…

- Presedintele Klaus Iohannis a declarat miercuri ca alegerile anticipate sunt cea mai buna solutie pentru situatia actuala. "Alegerile anticipate sunt cea mai buna solutie pentru situatia actuala", a spus seful statului intr-o conferinta de presa organizata la sediul PNL. Guvernul Orban a trecut,…

- Florin Citu, noul ministru al Finantelor Publice, este relativ nou in PNL. Acesta a devenit finantistul liberalilor si s-a inscris in partid o data cu intrarea in Parlament, in 2016. S-a remarcat prin conflictul deschis cu fostul ministru al Finantelor Publice, Eugen Teodorovici. Pentru relatia cu cei…

- Europarlamentarul Rares Bogdan, vehiculat pentru Ministerul de Interne sau pentru Ministerul Apararii, nu va prinde loc in Guvernul Orban, sustin surse politice pentru Adevarul. Raluca Turcan ar prefera sefia Camerei Deputatilor in detrimentul Ministerului Educatiei. Adevarul va prezinta in exclusivitate…