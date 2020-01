Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Partidului Social Democrat, Marcel Ciolacu, spune ca social-democrati vor depune o motiune de cenzura, daca Guvernul isi asuma raspunderea pe alegerea primarilor in doua tururi si afirma ca nu trebuie subestimata capacitatea sa si a colegilor de a purta negocieri si de a forma o noua majoritate.

- Alegerea primarilor in doua tururi se va face prin modificare legislatiei in Parlament, anunta loderul PNL Ludovic Orban. "Noi sustinem alegerea primarilor in doua tururi. Noi, daca ne mobilizam, putem, in Camera Deputatilor, sa adoptam alegerea primarilor in doua tururi. Am facut calculele priviotare…

- Vicepremierul Raluca Turcan sustine ca PSD continua sa deturneze rolul Parlamentului si tergiverseaza adoptarea proiectelor importante si urgente, de aceea asumarea raspunderii este singura solutie pentru rezolvarea urgentelor. In acest context, Turcan sustine ca este posibil ca Guvernul sa-si asume…

- USR și PMP i-au cerut premierului Ludovic Orban ca Guvernul sa-și asume raspunderea pe proiectul de lege privind alegerea primarilor in doua tururi, dupa ce Camera Deputaților a respins introducerea pe ordinea de zi a ședinței de miercuri a acestei inițiative, conform Mediafax.Discuțiile asupra…

- "Salut decizia guvernului in privinta rezolvarii rapide a unor probleme prin procedura asumarii raspunderii. Totusi, domnule prim-ministru Orban, ar fi fost de preferat sa treceti pe lista acelor situatii in care se impun masuri urgente si cea privind alegerea primarilor. Mai este jumatate de an…