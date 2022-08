Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul menține masurile de plafonare si compensare a pretului la energie in sezonul rece Masurile de plafonare si compensare a pretului la energie vor ramane active in formula necesara protejarii cetatenilor si economiei, a spus miercuri premierul Nicolae Ciuca. Potrivit unui comunicat al Guvernului,…

- Autoritațile cauta soluții pentru a preveni creșterea prețurilor la energie, la final de an. Explozia facturilor din ultima luna, in special la energie electrica, ii fac pe guvernanți sa cocheteze inclusiv cu ideea supraimpozitarii profitului traderilor, intermediarii care

- Intrebat marti, care este solutia pentru oamenii care inca primesc facturi duble la energie, premierul Nicolae Ciuca a explicat ca acest lucru nu ar trebui sa se mai intample. ”Oamenii nu trebuie sa primeasca facturi duble, pentru ca nu s-a schimbat nimic in continutul ordonantei de urgenta care stabileste…

- Pe piata europeana, pretul la electricitate se stabileste pe baza principiului "costului marginal, care presupune ca pretul de referinta este pretul ultimei capacitati de productie utilizate pentru echilibrarea retelei, care in prezent este cel al centralelor pe gaze.Guvernul grec a pus la punct o serie…

- In disperarea de a obține cat mai mulți bani la buget, Guvernul a decis supraimpozitarea muncii part-time. Practic, pentru un contract de munca de acest fel vor trebui platite taxele la nivelul salariului minim.

- „Respectarea restrictiilor privind consumul de apa este o datorie civica”. Este declaratia cu care premierul a deschis sedinta de guvern de miercuri. Nicolae Ciuca face apel la populatie sa inteleaga cat de necesar este sa reducem consumul de apa in aceasta perioada, in care seceta face ravagii in tara.…

- Un mecanism de compensare a pretului la pompa al carburantilor urmeaza sa fie anuntat, joi, dupa sedinta de Guvern, au precizat premierul Nicolae Ciuca si presedintele Camerei Deputatilor, Marcel Ciolacu, intr-o intalnire informala cu presa. Ulterior, mecanismul de compensare va fi cuprins intr-un act…

