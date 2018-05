Stiri pe aceeasi tema

- Institutul National de Statistica a anuntat marti ca economia Romaniei a crescut in primul trimestru din 2018 cu 4% fata de aceeasi perioada a anului trecut. Desi in scadere, cresterea economica a constituit motiv de lauda pentru vicepremierul Viorel Stefan, scos la inaintare pentru a explica de ce…

- In urma cu o saptamana, Stefan a spus ca veniturile bugetare au crescut cu 11,8- in primele patru luni, pana la 89,6 miliarde lei, dupa ce Klaus Iohannis a criticat Guvernul condus de Viorica Dancila pentru rezultatele din primul trimestru. Potrivit datelor Eurostat, tarile care au avut un avans economic…

- Cresterea economiei Romaniei din primul trimestru al acestui an, de 4,2%, serie ajustata, fata de aceeasi perioada a anului trecut, este a cincea din Uniunea Europeana (UE), iar motorul cresterii economice il vor reprezenta in acest an investitiile, a afirmat marti vicepremierul Viorel Stefan, in a…

- Guvernul a bulversat mediul de afaceri adoptand, pe repede inainte, ordonanta 79/2017 care a impus o revolutie fiscala contestata, care a adus modificari majore intr-un timp extrem de scurt. Ne aflam la finalul lunii martie si, pentru 2018, oamenii de afaceri sunt tinuti in continuare in incertitudine…

- Revolutia fiscala este o nebunie pe care nu a inteles-o nimeni nici pana astazi si suntem cu totii bulversati, dar nimeni din Guvern nu poate sa explice de ce s-a facut acest lucru, a declarat, marti seara, in cadrul primei intalniri lunare din 2018 a membrilor Camerei de Comert Romano-Germane (AHK…

- Revolutia fiscala este o nebunie pe care nu a inteles-o nimeni nici pana astazi si suntem cu totii bulversati, dar nimeni din Guvern nu poate sa explice de ce s-a facut acest lucru, a declarat Ionut Dumitru, presedintele Consiliului Fiscal si economist-sef Raiffeisen Bank Romania. "In toata…

- “Revoluția fiscala” are efecte negative și in randul mamelor. Astfel, daca angajatorul nu a marit salariul brut, acestea vor primi mai puțini bani lunar de la stat. Concret, o femeie care are un salariu net de 2.500 de lei ar primi, in mod normal, o indemnizație de 2.125 de lei. Dupa așa-zisa “revoluție…

- Intr-o Romanie preconizata sa piarda 3-4 milioane de cetateni in urmatoarele decenii, noua legislatie fiscala le pune in dificultate pe o parte dintre viitoarele mamici. Cele care au prestat activitati liberale si au platit contributiile impuse de Stat conform vechilor prevederi fiscale au fost instiintate…