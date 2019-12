Stiri pe aceeasi tema

- Sedinta Parlamentului in care Guvernul isi angajeaza raspunderea pe proiectul bugetului de stat pe 2020 a inceput luni, potrivit agerpres.ro. Sunt prezenti 240 de parlamentari.Vor fi trei sedinte comune succesive ale Camerei Deputatilor si Senatului. Dupa ce premierul Ludovic Orban va prezenta angajarea…

- Guvernul si-a angajat raspunderea, luni, in plenul reunit al Camerei Deputatilor si Senatului, pe legea bugetului asigurarilor sociale pe anul 2020."Proiectul legii bugetului asigurarilor sociale de stat a tinut cont de legea pensiilor aflata in vigoare, iar in proiectul de lege pe care l-am…

- Guvernul iși angajeaza raspunderea in Parlament pe legile bugetului și pe modificarea Ordonanței 114/2018 Senatul si Camera Deputatilor s-au reunit, luni, incepand cu ora 16.00, in sedinte comune succesive, pentru angajarea raspunderii Guvernului pe fiecare din cele trei proiecte adoptate de Cabinetul…

- Sedinta Parlamentului pentru angajarea raspunderii Guvernului pe aceste proiecte este programata la ora 16,00. Potrivit calendarului aprobat, parlamentarii vor putea depune amendamente la aceste proiecte pana luni, la ora 10,00. Potrivit unui comunicat de presa remis vineri AGERPRES de Guvern,…

- Guvernul isi angajeaza raspunderea in Parlament pe legile privind prorogarea unor termene in Justitie, abrogarea OUG 51/ 2019 si instituirea unor plafoane pentru cheltuieli publice Senatul si Camera Deputatilor se reunesc, joi, in sedinte comune succesive pentru angajarea raspunderii Guvernului pe fiecare…

- Guvernul iși asuma raspunderea pe trei proiecte de lege. Cele doua Camere ale Parlamentului se reunesc de la ora 12.00 Senatul si Camera Deputatilor se reunesc, joi, in sedinte comune succesive pentru angajarea raspunderii Guvernului pe fiecare din cele trei proiecte adoptate de Cabinetul Orban. Şedinţele…