Guvernul si-a angajat raspunderea in Parlament pe proiectul privind alegerea primarilor in doua tururi de scrutin

Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul si-a angajat raspunderea in fata parlamentului pentru proiectul de lege privind alegerea primarilor in doua tururi de scrutin. Premierul Ludovic Orban considera ca mecanismul de alegere a primarilor trebuie sa permita cetatenilor o minima garantie pentru o guvernare locala performanta, astfel…

- Parlamentul s a reunit, miercuri, in sedinta comuna, in sesiune extraordinara, pentru angajarea raspunderii Guvernului pe proiectul privind alegerea primarilor in doua tururi de scrutin, scrie antena3.ro. Premierul Ludovic Orban a venit miercuri in fata parlamentarilor pentru a le prezenta si citi proiectul…

- Parlamentul s-a reunit, miercuri, in sedinta comuna, in sesiune extraordinara, pentru angajarea raspunderii Guvernului pe proiectul privind alegerea primarilor in doua tururi de scrutin. Liberalii din executiv au decis ca alegerile locale, care ar urma sa aiba loc in iunie, sa se desfasoare in doua…

- Parlamentul s-a reunit, miercuri, in sedinta comuna, in sesiune extraordinara, pentru angajarea raspunderii Guvernului pe proiectul privind alegerea primarilor in doua tururi de scrutin. Sedinta este...

- Guvernul isi angajeaza raspunderea miercuri, in Parlament, pe proiectul de lege privind alegerea primarilor in doua tururi. In sedinta de marti seara au fost adoptate mai multe amendamente la acest proiect. Guvernul vine in fata Parlamentului miercuri, de la ora 14:00, pentru a treia oara…

- Parlamentul se reuneste miercuri, in sedinta comuna extraordinara, pentru angajarea raspunderii Guvernului pe proiectul privind alegerea primarilor in doua tururi de scrutin.Parlamentarii au avut termen pana luni sa depuna amendamente la proiect, care ulterior au fost transmise Guvernului.*…

- Purtatorul de cuvant ALDE, deputatul Varujan Vosganian, a declarat joi pentru STIRIPESURSE.RO, dupa ce Guvernul a anunțat ca-și va angaja raspunderea in Parlament pe alegerea primarilor in doua tururi de scrutin, iar PSD și UDMR vor depune o moțiune de cenzura, ca ALDE nu va da niciun vot pentru…

- Guvernul PNL condus de Ludovic Orban iși va asuma raspunderea in fața Parlamentului pe proiectul de lege pentru alegerea primarilor din doua tururi de scrutin. Premierul Ludovic Orban a facut acest anunț in debutul ședinței de Guvern de astazi. Orban a spus ca PNL susține alegerea primarilor cu jumatate…