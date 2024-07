Guvernul sfătuiește populația să facă economie la energia electrică Economie la energie Guvernul solicita cetațenilor sa nu foloseasca aparatele electrocasnice mari consumatoare de energie electrica seara, atunci cand este varf de consum, și sa nu țina aerul condiționat la temperaturi foarte scazute. „Reprezentanții Comandamentului de Vara au facut unele recomandari pentru toți consumatorii: Eficientizarea Consumului de Energie: Incurajam cetațenii sa utilizeze energia electrica cu responsabilitate, evitand consumul excesiv in orele de varf de seara (18:00 – 22:00); Recomandam utilizarea aparatelor electrocasnice mari (mașini de spalat, uscatoare, etc.) in afara… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul energiei, Sebastian Burduja, a declarat luni, 15 iulie, ca o masura pe care romanii o pot aplica pentru a ajuta Sistemul Energetic National pe durata caniculei ar fi ca intre orele 18.00-21.00 sa nu fie pornite aparatele mari care consuma energie.„E un subiect sensibil. De ce? Pentru ca, intr-o…

- Astazi, 15 iulie 2024, s-a intrunit Comitetul Ministerial pentru Sectorul Energetic, in contextul perioadei deosebit de calduroase prin care trecem. In cadrul intalnirii au fost analizate mai multe subiecte: Situația actuala din sistemul energetic național; impactul condițiilor meteorologice și soluțiile…

- Plafonare prețuri Guvernul ia in calcul sa plafoneze prețurile din piața de echilibrare de energie electrica, dupa ce zilele acestea s-a inregistrat record dupa record pe piața pentru ziua urmatoare. Ministerul Energiei a organizat, miercuri, o intalnire de lucru cu ANRE , Transelectrica, OPCOM și reprezentanții…

- Premierul Marcel Ciolacu afirma ca noile reglementari privind evaziunea fiscala reprezinta „o solutie intermediara” al carei scop este colectarea de bani la buget. Primul ministru explica faptul ca masurile au fost luate in conditiile in care, de ani de zile, evaziunea fiscala depistata nu s-a finalizat…

- „Pana intr-un milion de euro platesti, dar fapta ramane. Fapta ramane. Daca ai mai facut acest lucru, te duci direct la puscarie, indiferent de suma. Acum, pentru o evaziune fiscala de 3000 de euro sa coste un dosar 25.000 de euro si sa stea in judecata pana se prescrie, eu cred ca nu avem o eficienta.…

- „Unda verde pentru cel mai modern stadion din tara, la Pitesti! Guvernul Marcel Ciolacu a aprobat astazi un Memorandum care da unda verde inceperii constructiei noului stadion «Nicolae Dobrin» din Trivale! Sunt mandra sa fac parte din Guvernul care va realiza aceasta investitie majora pentru municipiul…

- ”Avem si doua proiecte majore in domeniul sportului prin care onoram doi mari sportivi ai tarii si as dori sa ii multumesc lui Gica Popescu, cu care m-am sfatuit in aceasta privinta. Primul este stadionul ce poarta numele marelui nostru fotbalist „Gheorghe Hagi”, la Constanta. Este un proiect de aproape…

- ”Consiliul Concurentei a autorizat tranzactia prin care Engie Romania intentioneaza sa preia EP Wind Project (Rom) Six SA”, anunta autoritatea de concurenta. Engie Romania SA, prin intermediul companiilor controlate de aceasta, activeaza in sectorul producerii energiei electrice din surse regenerabile (prin…