Guvernul se reunește miercuri de la ora 17,30 / Ce proiecte de hotărâri va discuta Guvernul se va reuni în ședința miercuri de la ora 17, 30, potrivit unui anunț facut de Executiv. Ședința va avea loc în format mixt (cu participarea fizica și online a membrilor Guvernului). Pe ordinea de zi figureaza doua proiecte de hotarâri, ambele vizând alocarea unor sume din Fondul de rezerva bugetara la dispozitia Guvernului.

Cele doua documente care se vor discuta sunt:



1. PROIECT DE HOTARÂRE privind alocarea unei sume din Fondul de rezerva bugetara la dispozitia Guvernului, prevazut în bugetul de stat pe anul 2021, pentru susținerea activitații… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

