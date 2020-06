Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Ludovic Orban a anuntat, sambata, ca va cere prelungirea starii de alerta cu 30 de zile, nu 15 asa cum a solicitat PSD, declarandu-se increzator ca va exista in Parlament o majoritate care sa inteleaga ca nu trebuie pusa in pericol sanatatea romanilor. Se pare ca, totuși, Guvernul ar avea…

- Premierul Ludovic Orban a anuntat sambata ca va cere prelungirea starii de alerta cu 30 de zile si si-a exprimat increderea ca va exista o majoritate in Parlament care sa inteleaga necesitatea acestui demers. „Vom cere (n.r. – prelungirea starii de alerta) pentru 30 de zile. Am incredere ca va exista…

- Premierul Ludovic Orban a anuntat ca va cere prelungirea starii de alerta cu 30 de zile si si-a exprimat increderea ca va exista o majoritate in Parlament care sa inteleaga necesitatea acestui demers. Ludovic Orban a precizat ca decizia de prelungire a starii de alerta nu este politica, ci este una…

- Decizia de prelungire a starii de alerta nu este politica, ci este una fundamentata stiintific, care are in spate considerente privind sanatatea publica, a afirmat sambata premierul Ludovic Orban. "Nu am ce sa comentez, nu exista nicio legatura intre declaratii si raspandirea…

- Premierul Ludovic Orban a respins, sambata, ideea social-democratilor, care vorbeau despre prelungirea starii de alerta cu doar 15 zile si a anuntat ca decizia de a prelungi starea de alerta este luata in baza recomandarilor specialistilor.Seful Executivului a anuntat ca prelungirea, de catre Guvern,…

- Guvernul va aproba, saptamana viitoare, in urmatoarea sedinta a Executivului, prelungirea starii de alerta dupa data de 16 iunie, a anuntat, joi, prim-ministrul Ludovic Orban, informeaza AGERPRES . “Am vazut ca in media a aparut informatia ca astazi vom lua decizia privind prelungirea starii de alerta.…

- Presedintele Societatii Romane de Microbiologie, Alexandru Rafila, considera, in contextul discutiilor referitoare la prelungirea starii de alerta, ca trebuie sa fie pastrata "o parghie administrativa", fiind nevoie de o decizie politica in acest sens. "In opinia mea, trebuie pastrata o parghie administrativa…

- Președintele Klaus Iohannis cheama, din nou, Guvernul la raport!Premierul Ludovic Orban și cațiva miniștri, printre care Florin Cițu și Virgil Popescu, vor merge, astazi, la ora 12.00, la Cotroceni, au declarat surse politice pentru Realitatea Plus. Potrivit acestora, Klaus Iohannis pregatește un alt…