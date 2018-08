Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul se va reuni astazi, in prima sedinta dupa trei saptamani. Deocamdata, nu a fost anuntata ordinea de zi, insa Executivul intentiona sa aproba rectificarea bugetara, pentru care inca nu a fost dat avizul CSAT. Sedinta este programata sa inceapa la ora 13.00. Precedenta sedinta de Guvern a avut…

- UPDATE – ora 16:27 Guvernul a aprobat in sedinta de joi indicatorii tehnico – economici pentru construirea unui centru de instruire pentru piloti, echipat cu un simulator complet de zbor FFS (Full Flight Simulator) Boeing 737 NG, informeaza Ministerul Transporturilor printr-un comunicat remis AGERPRES.…

- O noua sedinta de Guvern a fost convocata joi, a doua din aceasta saptamana, pe fondul informatiilor privind posibilitatea adoptarii unei Ordonante de Urgenta privind amnistierea si gratierea unor fapte de coruptie. Sesiunea extraordinara a Parlamentului se incheie tot joi, dar a fost convocat un Birou…

- Conducerea Senatului se reuneste joi, de la 18.00, in ultima a zi a sesiunii extraordinare. Tot joi este programata si sedinta de guvern, in care s-ar putea adopta o ordonanta de urgenta privind amnistia si gratierea, potrivit unor surse politice. Senatorul USR Vlad Alexandrescu sustine ca PSD ar putea…

- Update: „Nu am primit vești bune de la meteorologi”, a spus premierul. Știrea inițiala Guvernul se reuneste marti in sedinta, iar potrivit liderului ALDE, Calin Popescu Tariceanu, ar urma...

- G4Media.ro anuntase ca o Ordonanta de Urgenta privind amministirea sau gratierea unor fapte de coruptie ar urma sa fie adoptata in sedinta de guvern de marti, dar liderul PSD „ar fi batut in retragere”, in conditiile in care ministrul Tudorel Toader nu ar fi vrut sa isi asume semnarea acestei OUG.

- In spațiul public au aparut informații potrivit carora Executivul ar intenționa sa adopte o ordonanța de urgența pentru grațiere și amnistie in ședința de marți. Liviu Dragnea a reacționat rapid și a anunțat ca a vorbit cu premierul Viorica Dancila, și cu ministrul Justiției, Tudorel Toader, și a primit…

- Maine, la ora 14.00, este programata sedinta de guvern, potrivit porgramului oficial al premierului Viorica Dancila. Potrivit unor surse politice, Guvernul ar putea adopta o noua Ordonanta 13, care l-ar salva de puscarie pe Liviu Dragnea, dar si pe alti politicieni si oameni de afaceri.