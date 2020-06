Guvernul se reuneşte joi în şedinţă; ar putea adopta hotărârea privind localele Guvernul se reuneste in sedinta saptamanala, joi, de la ora 17,00, existand posibilitatea sa aprobe si proiectul privind stabilirea datei alegerilor locale din acest an. Prim-ministrul Ludovic Orban declara, sambata trecuta, la Suceava, ca in sedinta din aceasta saptamana Guvernul va adopta proiectul de lege prin care se propune ca alegerile locale sa aiba loc pe data de 27 septembrie. "Propunerea noastra pentru data alegerilor va fi 27 septembrie. Dupa promulgarea legii de prelungire a mandatelor (alesilor locali - n.r.), adoptata de Parlament, in sedinta de Guvern de saptamana viitoare vom adopta… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

