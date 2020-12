Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul se reuneste miercuri in sedinta si urmeaza sa adopte ordonanta de urgenta cu privire la masurile pentru bugetul pe 2021. Premierul Florin Citu a declarat luni ca ordonanta privind masurile pentru bugetul din 2021 va fi aprobata in sedinta de Guvern de miercuri, printre aceste…

- Premierul Florin Citu a anuntat, luni, dupa sedinta de Guvern, ca o serie de masuri active care s-au derulat in 2020 vor fi continuate si anul viitor, referindu-se la somajul tehnic, IMM Invest si munca flexibila. OUG cu toate masurile va fi adoptata in sedinta de Guvern. Premierul Florin…

- Masurile fac parte dintr-un pachet mai larg de masuri ce vor fi adoptate printr-o ordonanța de urgența, a anunțat primul-ministru Florin Cațu, luni 28 decembrie, la finalul unei ședințe de Guvern.Florin Cițu a declarat ca bugetul pe anul 2021 va fi construit pe un deficit de 7% din Produsul Intern Brut…

- La Palatul Victoria va avea loc astazi, de la ora 16:00, prima sedinta oficiala a noului executiv condus de Florin Citu. Guvernul intentioneaza sa adopte o ordonanta care sa sprijine campania pro imunizare in mass-media, dar si masuri de ajutorare a companiilor afectate de epidemia de coronavirus, dupa…

- Dupa o vizita oficiala de doua zile in Israel, premierul Ludovic Orban a revenit in țara și a convocat o ședința de urgența la Palatul Victoria.Marcel Vela, ministrul Afacerilor Interne, și Raed Rafat, șeful DSU, au fost convocați de premier in ziua in care Romania a raportat aproape 9.000…

- La ședința de la Palatul Victoria sunt prezenți ministrul Sanatații, Nelu Tataru, ministrul Afacerilor Interne, Marcel Vela, șeful DSU, Raed Arafat, conform Romania TV. Ședința de urgența a fost convocata de catre premierul Ludovic Orban, iar tema de discuție este evoluția pandemiei de COVID-19.…

- Toți cei care acordam salarii și avem o responsabilitate fața de angajații noștri și familiile lor știm ce inseamna aceasta criza fara precedent. Nu este nimic mai apasator pentru o familie decat pierderea locului de munca și nesiguranța zilei de maine. Despre eșecul IMM Invest orice discuție este de…