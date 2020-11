Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Ludovic Orban a anuntat, vineri, ca Guvernul se va reuni, luni, in sedinta pentru a adopta rectificarea bugetara, dupa ce proiectul rectificarii a fost discutat, in prima lectura, in aceasta saptamana. "S-a discutat ordonanta de rectificare in prima lectura in cursul acestei saptamani. Am…

- A treia rectificare bugetara din acest an, pentru finanțarea crizei sanitare, a fost prezentata in Guvern. Deficitul crește cu peste 5 mld. lei, la 9,1% din PIB Ministrul Finantelor Publice, Florin Citu, a prezentat miercuri seara, in sedinta de Guvern, a treia rectificare bugetara din acest an, prin…

- Ministrul Finantelor Publice, Florin Citu, a prezentat miercuri seara, in sedinta de Guvern, a treia rectificare bugetara din acest an, prin care se asigura finantarea necesara in sanatate, asistenta sociala si educatie. "In sedinta de Guvern din aceasta seara am prezentat in prima lectura a treia rectificare…

