- Executivul condus de Viorica Dancila se reuneste astazi, incepand cu ora 13.00, insa rectificarea bugetara, care trebuia sa fie aprobata, nu are avizul CSAT. Marti, mai multi ministri au transmis o scrisoare prin care cereau convocarea unei sedinte extraordinare a CSAT in acest sens.

- Ministrul Finantelor, Eugen Teodorovici, a anuntat marti, la Parlament, ca Guvernul va face saptamana viitoare rectificarea bugetara, indiferent daca pana atunci va exista sau nu un aviz al Consiliului Suprem de Aparare a Tarii (CSAT).

- Premierul Viorica Dancila a anuntat, la inceputul sedintei de Guvern, ca la ora 19.00 va prezenta detaliile rectificarii bugetare, care va fi pozitiva si care va fi facuta in a doua jumatate a lunii august. ”Avem o rectificare bugetară pozitivă. Avem venituri în plus la bugetul…