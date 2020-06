Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul se reuneste in sedinta saptamanala, joi, de la ora 17,00, existand posibilitatea sa aprobe si proiectul privind stabilirea datei alegerilor locale din acest an. Prim-ministrul Ludovic Orban declara, sambata trecuta, la Suceava, ca in sedinta din aceasta saptamana Guvernul va adopta proiectul…

- Guvernul se reuneste marti in sedinta pentru a aproba prelungirea starii de alerta, au precizat surse guvernamentale pentru AGERPRES. Premierul Ludovic Orban a declarat pe acest subiect, duminica, intr-un interviu la B1 Tv, ca decizia de prelungire a starii de alerta nu este "o decizie politica", ci…

- Guvernul are programata pentru astazi saptamanala sedinta in care este posibil sa continue analiza actelor normative, care trebuie sa fie adoptate pentru relansarea economiei si pentru pastrarea locurilor de munca. Premierul Ludovic Orban a discutat, ieri, cu reprezentantii Coalitiei pentru Dezvoltarea…

- Guvernul se reuneste, diseara, intr-o noua sedinta pentru a adopta un set de masuri de sustinere a angajatilor si angajatorilor dupa 1 iunie. Astfel, angajatii care au beneficiat de somaj tehnic pe perioada pandemiei de coronavirus si carora le sunt mentinute raporturile de munca dupa reluarea activitatii,…

- Guvernul urmeaza sa aprobe in sedinta de luni un proiect de lege privind unele masuri pentru prevenirea si combaterea efectelor pandemiei de COVID-19 care vor fi luate dupa data de 15 mai, data la care urmeaza sa se treaca de la starea de urgenta la starea de alerta. Prim-ministrul Ludovic…

- Senatul se reuneste, marti, in sedinta de plen, pe ordinea de zi fiind inclusa o propunere legislativa, initiata de parlamentari UDMR, care prevede ca ajutoarele de urgenta pot fi acordate de Guvern si/sau autoritatile locale persoanelor sau familiilor care se afla in stare de necesitate si au risc…

- Guvernul urmeaza sa aprobe in sedinta de miercuri un proiect de ordonanta de urgenta care modifica OUG 30/2020 si acorda dreptul la indemnizatia de somaj tehnic si altor categorii de profesionisti. Astfel, potrivit notei de fundamentare a proiectului de act normativ, si "avocatii pot beneficia de acordarea…

- Romania, care pana in prezent are 1.952 de cazuri de infectie cu coronavirus si 47 decese, a declarat starea de urgenta in data de 16 martie si Guvernul de la Bucuresti a aprobat un pachet de masuri in valoare de 3% din PIB. Masurile variaza de la garantarea liniilor de credit si subventionarea costurilor…