Guvernul se reunește în prima ședință din acest an. Reorganizarea Ministerului Finanțelor, pe ordinea de zi Guvernul se reunește in prima ședința din acest an. Reorganizarea Ministerului Finanțelor, pe ordinea de zi Guvernul se reuneste, luni, in sedinta, pe ordinea de zi aflandu-se si doua proiecte de hotarare pentru reorganizarea ministerelor Afacerilor Externe si Finantelor Publice. Potrivit ordinii de zi a şedinţei de Guvern, miniştrii vor dezbate şi vor supune votului un proiect de hotărâre privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Afacerilor Externe. Potrivit proiectului, ministrul Afacerilor Externe este ajutat în activitatea sa de patru secretari… Citeste articolul mai departe pe incont.ro…

Sursa articol si foto: incont.ro

