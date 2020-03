Stiri pe aceeasi tema

- Sedinta de Guvern va avea loc in regim de videoconferinta si va incepe la ora 17,00, a anuntat Biroul de presa al Executivului, citat de Agerpres. Premierul Ludovic Orban se afla in continuare in autoizolare, dupa ce senatorul PNL Vergil Chitac a fost diagnosticat cu coronavirus. Senatorul…

- „Domnul este ajutorul si aparatorul meu, in El a nadajduit inima mea si mi-a ajutat” (Ps. 27,9) Iubiți fii ai Bisericii Romane Unite cu Roma, Greco-Catolica, Instituirea starii de urgența de catre Excelența Sa Domnul Klaus Werner Iohannis, Președintele Romaniei, confera autoritaților Statului mijloacele…

- Autoritatile au precizat ca ca nu toate masurile prevazute de lege vor fi luate in mod obligatoriu, mentionand faptul ca vor fi avute in vedere doar acele masuri necesare in combaterea raspandirii noului coronavirus (COVID-19). Conform legii, starea de urgenta este decretata de presedinte prin decret,…

- Președintele Klaus Iohannis a anunțat sambata, intr-o declarație de presa la Palatul Cotroceni, ca a decis sa decreteze starea de urgența in Romania la inceputul saptamanii viitoare. Partidele au reacționat rapid la anunț, formuland atat reproșuri cat și avertismente:USR a precizat ca Guvernul…

- Intr-un mesaj transmis Parlamentului din izolare, premierul Ludovic Orban spune ca Romania traverseaza o perioada dificila, care reclama investirea urgenta a unui Guvern cu puteri depline pentru a putea trece tara cu bine prin criza internationala severa generata de pandemia de coronavirus. Orban e…

- Ludovic Orban a afirmat, joi, ca cele 25 de Ordonanțe de Urgența adoptate in ședința Executivului de marți seara vor fi publicate in Monitorul Oficial, deși exista „voci” care spun contrariul, pentru ca ca Guvernul a fost demis.„Cum sa nu fie publicate? (cele 25 de OUG emise in ședința de…

- Guvernul a adoptat in aceasta sedinta 25 de ordonante de urgenta, cele mai multe proiecte fiind anuntate in ultimele saptamani, insa Cabinetul condus de Ludovic Orban nu a vrut sa le amane in conditiile in care miercuri la ora 12.00 este programata in Parlament dezbaterea motiunii de cenzura, care are…

- Potrivit programului anuntat de Biroul de presa al Executivului, sedinta de Guvern incepe la ora 11,00. Vineri, Ludovic Orban a anuntat ca in 30 decembrie va avea loc o noua sedinta a Guvernului, el...