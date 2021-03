Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si Administratiei, Cseke Attila, a declarat vineri ca Guvernul va face saptamana viitoare numiri in functiile de prefecti, in conditiile in care statutul acestora se schimba, prin lege, incepand cu data de 8 martie a acestui an. "Numirea prefectilor si subprefectilor…

- In Monitorul Oficial al Romaniei Partea I numarul 191 din 25 februarie au fost publicate o serie de decizii privin eliberari si numiri in functii in cadrul mai multor ministere.Astfel a fost eliberat din functia de secretar de stat la Ministerul Afacerilor Interne Norocel Pompiliu Stroe, locul sau fiind…

- Maine, de la ora 12,00, va avea loc la sediul Primariei Carei o ședința extraordinara a Consiliului Local. Locul de desfașurare va fi Sala Festiva unde sunt expuși doar reprezentanți ai culturii maghiare și unde pana și apa servita consilierilor are doar inscrisuri maghiare. Respectul reciproc și…

- Consiliul Suprem de Aparare a Tarii se reuneste vineri, la Palatul Cotroceni, sub conducerea presedintelui Klaus Iohannis. Pe ordinea de zi a reuniunii se afla propunerile de buget pe anul 2021 pentru institutiile cu atributii in domeniul securitatii nationale. Sedinta este programata pentru ora 13,00.…

- Guvernul se reunește in ședința pentru a aproba ajutoare de stat pentru HoReCa, finanțari prin IMM Invest și Agro Invest și pentru a prelungi masura muncii flexibile Guvernul se reuneste miercuri in sedinta si urmeaza sa adopte ordonanta de urgenta cu privire la masurile pentru bugetul pe 2021. Premierul…

- Guvernul se reuneste miercuri în sedinta si urmeaza sa adopte ordonanta de urgenta cu privire la masurile pentru bugetul pe 2021, noteaza Agerpres. Premierul Florin Cîtu a declarat luni ca ordonanta privind masurile pentru bugetul din 2021 va fi aprobata în sedinta de Guvern de miercuri,…

- Actionarii Mamaia SA sunt chemati in sedinta extraordinara si ordinara, pe 18 ianuarie Pe ordinea de zi se afla modificarea componentei consiliului de administratie De asemenea, se va discuta de procesul legat de fosta Vila Regala Consiliul de Administratie al Mamaia SA a fost convocat in sedinta extraordinara…

- CHIȘINAU, 5 dec - Sputnik. Marin Maxian a informat ca maine la Chișinau se vor desfașura doua acțiuni de protest. In primul caz este vorba de manifestația producatorilor agricoli, care vor veni maine cu tehnica agricola in Capitala. Aceștia sunt nemulțumiți de felul in care Guvernul a gestionat criza…