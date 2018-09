Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Klaus Iohannis a anuntat marti ca sedinta CSAT a fost suspendata, iar Guvernul trebuie sa vina cu un nou proiect privind rectificarea, in care sa renunte la taierile bugetare in zona securitatii nationale. El a aratat ca in sedinta CSAT nu s-a putut obtine consens, astfel ca avizul necesar…

- Sedinta CSAT a fost suspendata, iar Guvernul trebuie sa vina cu un nou proiect privind rectificarea, in care sa renunte la taierile bugetare in zona securitatii nationale, a declarat marti presedintele Klaus Iohannis citat de Agerpres.ro. Guvernul a publicat in august un proiect de rectificare bugetara,…

- Președintele Klaus Iohannis a anunțat ca a suspendat ședința Consiliului Suprem de Aparare a Țarii (CSAT) dupa ce nu s-a putut obține consens, in cadrul Consiliului, pentru rectificarea bugetara.

- Rectificarea bugetara este blocata in continuare, in urma ședinței de marți a CSAT in care nu s-a dat aviz pentru taierea fondurilor unor servicii secrete. Președintele Klaus Iohannis a anunțat ca a suspendat ședința CSAT pana cand Guvernul va reveni cu un nou proiect de rectificare bugetara. Știre…

- Țapardel susține ca Romania este condusa de un presedinte care face declaratii iresponsabile si care pune in pericol credibilitatea Romaniei pe plan international. „Presedintele Klaus Iohannis ataca intr-un mod incalificabil Guvernul Romaniei si nu face decat sa ne confirme cat de mult are Romania…

- Presedintele Klaus Iohannis sustine ca Guvernul minte, el punctand ca Executivul putea sa faca rectificare bugetara in orice domeniu fara niciun aviz de la CSAT, cu exceptia zonei de securitate...

- Guvernul se va reuni astazi, in prima sedinta dupa trei saptamani. Deocamdata, nu a fost anuntata ordinea de zi, insa Executivul intentiona sa aproba rectificarea bugetara, pentru care inca nu a fost dat avizul CSAT. Sedinta este programata sa inceapa la ora 13.00. Precedenta sedinta de Guvern a avut…

- Ministrul Finantelor, Eugen Teodorovici, a anuntat marti, la Parlament, ca Guvernul va face saptamana viitoare rectificarea bugetara, indiferent daca pana atunci va exista sau nu un aviz al Consiliului Suprem de Aparare a Tarii (CSAT).