Guvernul se reunește azi în ședință pentru a aproba pentru creșterea salariilor profesorilor, deși sindicatele au refuzat oferta Guvernul se reuneste, joi, intr-o sedinta extraordinara, pentru a aproba o Ordonanța de Urgența care ar trebui sa detensioneze situatia din sistemul de invatamant, in condițiile in care sindicaliștii au anunțat, miercuri, ca greva declanșata pe 22 mai continua, refuzand propunerea continuta de actul normativ, relateaza News.ro.Sedinta de Guvern este programata la ora 12.00, singurul punct de pe ordinea de zi fiind aprobarea Ordonantei de Urgenta pentru stabilirea unor masuri privind salarizarea personalului din sistemul national de invatamant de stat.Documentul prevede:Incepand cu data de 01 iunie… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

