Guvernul se pregateste sa adopte, saptamana viitoare, Programul national ‘Scoli sigure si sanatoase’, prin care cele 39 de unitati de invatamant si cladiri cu destinatie scolara, incadrate in categoria risc seismic unu, vor fi consolidate. Ministrul dezvoltarii, Cseke Attila, spunea ca vor fi mult simplificate procedurile de elaborare a documentelor, iar perioada de acordare a avizelor va fi semnificativ diminuata. Ministrul a explicat ca in noul program, intitulat ”Scoli sigure si sanatoase’, vor putea intra si alte cladiri cu destinatie scolara, daca ele vor fi incadrate in aceeasi categorie…