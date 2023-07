Ministerul Agriculturii a elaborat, in timp record, normele metodologice pentru aplicarea Legii care obliga hipermarketurile sa raporteze stocurile de alimente. Potrivit acestuia, necesitatea actului normativ a aparut ca urmare a planificarii pentru situații de urgența, generate de conflicte militare, pandemii sau alte amenințari hibride. Pe de alta parte, ministerul arata ca datele obținute vor fi […] The post Guvernul se pregatește pentru ce-i mai rau. Multinaționalele, obligate sa raporteze stocurile de hrana first appeared on Ziarul National .