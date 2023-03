In timp ce se opune adoptarii unei legi de plafonare a prețurilor RCA, introdusa de un an și jumatate in Parlament, Guvernul propune, prin Ministerul Finanțelor, plafonarea prețurilor RCA pentru șase luni la nivelul celor din martie, anul trecut. Nu este prima data cand vrea sa limiteze prețurile pe piața asigurarilor auto, o inițiativa similara fiind anunțata și in februarie 2022, fara a se materializa. Coerența nu este punctul forte al guvernarilor din Romania: in vreme ce in ianuarie anul trecut susținea ca „plafonarea doar ar intensifica problemele”, in februarie 2022 Ministerul Finantelor…