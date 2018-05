Guvernul se lauda cu investitii de 5,9 miliarde de lei

Stiri pe aceeasi tema

- Vicepremierul Viorel Stefan a afirmat, marti, ca in patru luni ale anului 2018 s-au realizat investitii in valoare de 5,9 miliarde de lei. "In patru luni ale anului 2018 s-au realizat investitii in valoare de 5,9 miliarde de lei. Prin comparatie cu anul precedent, inseamna o diferenta…

- Vicepremierul Viorel Ștefan reacționeaza la criticile președintelui Klaus Iohannis. Oficialul a afirmat ca singurul an in care veniturile la buget a fost 2016, an in care Guvernul era condus de catre Dacian Cioloș. Acesta a afirmat ca veniturile bugetului general consolidat au crescut cu 11,%, de la…

- In primele luni ale acestui an, cheltuielile statului au crescut cu aproape 40% in primele doua luni ale acestui an, la 47,8 miliarde de lei, in timp ce veniturile nu au ținut pasul și au urcat cu 21,3%, la 42,3 miliarde lei. Pe langa majorarile salariilor, in deficitul de 0,6% consemnat in primele…

- Guvernul sustine investitii de 1,3 miliarde de euro pentru a creste participarea pe piata muncii, fiind vizati, printre altii, tinerii care nu sunt incadrati profesional, a declarat, marti, secretarul de stat la...

- Grupul german Rheinmetall este pe cale sa incheie unul dintre cele mai mari contracte de aparare din istoria recenta. Guvernul australian, care a demarat in prezent un amplu program de modernizare a fortelor sale armate, a ales, dupa o procedura derulata vreme de cativa ani, producatorul german ca ofertant…

- Trezoreria Statelor Unite a vandut marti titluri in valoare de 179 de miliarde de dolari, cu randamente nemaiintalnite din 2008, in cazul emisiunilor pe termen de trei si sase luni, guvernul revenind pe piata financiara in urma majorarii recente a plafonului de indatorare, scrie NEWS.RO, citand Bloomberg.Citeste…

- Guvernul irakian a primit fonduri in valoare de 30 de miliarde de dolari sub forma unor donatii din partea mai multor state, pentru investitii si dezvoltare in vederea reconstruirii Irakului, a anuntat miercuri ministrul kuweitian de Externe, seicul Sabah Khalid Al-Hamad Al-Sabah,

- Irakul are nevoie de investitii straine in valoare de circa 100 de miliarde de dolari in domeniile transportului, energiei si agriculturii, in cadrul planului sau de reconstructie si revitalizare a economiei, dupa trei ani de razboi cu Statul Islamic, relateaza vineri agentia Reuters. …