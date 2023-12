Guvernul se laudă cu disciplina financiară, dar a angajat 10.000 de bugetari în 2023 Reforma cabinetului Ciolacu este doar de fațada și numai pe hartie. Realitatea din teren este alta. Anul acesta au fost angajați peste 10.000 de bugetari numai in primele zece luni, asta inseamna cam 1.000 de angajați in plus in fiecare luna. De cateva luni incoace, Guvernul Ciolacu a vorbit numai despre reforme bugetare peste reforme bugetare și fiscale, iar angajații de la stat plangeau pe holurile instituțiilor publice de le sarea camașa de pe ei și se vaitau cat de oropsiți sunt Doamne, ei! Mai ca iți venea sa plangi și tu de mila lor. Adevarul este, insa, altul. Potrivit datelor publicate… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

