Purtatorul de cuvant al Guvernului a anunțat, la briefingul de la Palatul Victoria, ca Guvernul a facut, in primele opt luni ale acestui an, o economie de peste 202 mii de kwh la energie, fața de aceeași perioada a anului trecut. Intrebat, in schimb, de ce se cere majorarea salariilor a peste o suta de […] The post Guvernul se lauda ca a facut economie la energie, dar nu și la sporurile unor angajați de la Cancelarie appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .