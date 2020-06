Stiri pe aceeasi tema

- "Astfel, prin Ordonanta de Urgenta propusa astazi, initiata de Ministerul Economiei, in domeniul HoReCa au fost adoptate doua reglementari importante, respectiv scutirea de la plata impozitului specific pentru acest domeniu pentru o perioada de 90 de zile, care se adauga la perioada anterioara de 60…

- Romania are acces la 5 mld. euro de la UE pentru cheltuielile din perioada starii de urgenta si de alerta, prin programul SURE. Pentru ce pot fi folosiți banii Guvernul a adoptat in sedinta de joi un memorandum privind implementarea programului SURE, in cadrul caruia Romania va avea acces la o suma…

- Cum va arata Romania din 15 mai, cand intra in stare de alerta. Purtarea maștii devine obligatorie, mall-urile și restaurantele raman inchise, programul angajaților de la stat va fi decalat, pentru a evita aglomerația Guvernul a adoptat, luni, un proiect de lege pentru reglementarea situatiei de alerta…

- Guvernul a aprobat in sedinta de joi o prevedere care da posibilitatea autoritatilor locale de a reduce impozitul anual pe cladiri pana la 50%. Insa doar in situatia in care proprietarii fac dovada ca au redus, la randul lor, chiriile pentru locatarii imobilelor respective, a anuntat seful…