Guvernul scoate din IMM Invest cerinta de instituire a ipotecii si certificatul COVID-19: Sunt doua bariere pe care le eliminam azi

Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul dezbate, miercuri, un act normativ privind imbunatatirea reglementarii Programului IMM Invest, a declarat premierul Ludovic Orban, in deschiderea sedintei Executivului de miercuri."Am convocat aceasta sedinta, de urgenta ca sa spun asa, pentru ca avem de pregatit mai multe acte normative. In…

- Florin Citu, a anuntat, miercuri, la inceputul sedintei de Guvern, ca au fost eliminate doua bariere in cadrul programului IMM Invest, renuntarea la cerinta de instituire a ipotecii legale si eliminarea certificatului COVID-19, prin care companiile probau daca au fost sau nu afectate de pandemie, relateaza…

- Programul IMM Invest, modificat de Guvern. Care sunt schimbarile care vor facilita accesul antreprenorilor la finanțare Ministrul Finantelor, Florin Citu, a anuntat, in sedinta de Guvern de miercuri, ca au fost eliminate doua bariere in cadrul programului IMM Invest, sesizate de șefii de banci. "Am…

- „Am convocat aceasta sedinta, de urgenta ca sa spun asa, pentru ca avem de pregatit mai multe acte normative. In primul rand, imbunatatirea reglementarii pentru Programul IMM Invest”, a precizat premierul Ludovic Orban . Ministrul Finantelor Publice, Florin Citu, a spus ca, prin noile prevederi, vor…

- "Am avut o intalnire istorica si in premiera cu cei 22 de CEO ai bancilor din Romania care lucreaza cu IMM Invest. Am avut problemele cu care s-au intalnit cei care au apelat la IMM Invest pe de o parte, pe de alta parte am avut si problemele pe care le-a intampinat sistemul financiar bancar, de…

- Reprezentantii Asociatiei Romane a Bancilor au avut, vineri, o intalnire la Palatul Victoria cu premierul Ludovic Orban si ministrul de Finante, Florin Citu. A fost prima astfel de intalnire, la nivel de conducere a Guvernului si presedinti executivi ai bancilor comerciale din Romania, din ultimii 20…

- Romania isi intareste, pe zi ce trece, sistemul de combatere a epidemiei cu noul coronavirus, in ceea ce priveste necesarul de echipamente medicale si de protectie, de medicamente, iar eforturile de a nu mai depinde de importuri sunt deja vizibile. Daca dupa guvernarea anterioara, stocurile de materiale…

- Guvernul se reuneste, miercuri, pentru prima data de la instituirea, prin decret prezidential, a starii de urgenta pe teritoriul Romaniei.De altfel, este si prima sedinta a Cabinetului Orban dupa investitura de la sfarsitul saptamanii trecute.Conform Biroului de presa al Executivului, sedinta de guvern…