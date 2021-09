Guvernul schimbă strategia: școlile nu se mai închid în funcție de incidența Covid – 19 Unitațile de invațamant vor funcționa și in cazul in care rata de incidența a imbolnavirilor va depași rata de 6 la mie, fara a fi deocamdata prevazut vreun alt prag. Decizia trebuie validata prin Hotarare de Guvern. Decizia a fost luata miercuri, in unanimitate, de Grupul de suport tehnico-științific privind gestionarea bolilor inalt contagioase pe teritoriul Romaniei (exclusiv membri cu drept de vot, avand competențe medicale/epidemiologice). Astfel, Grupul a hotarat decuplarea scenariilor de funcționare a școlilor de rata de infectare din localitate și adoptarea deciziilor de suspendare a prezenței… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

